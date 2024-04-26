إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى يفيد وصول 6 أشخاص مصابين فى مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين منهم التحريات والمعاينة إصابة 6 أشخاص مقيمين بقرية كفر الولجا وحدث المشاجرة وتعدى على الآخر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.