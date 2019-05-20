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مرأة

نوع من التوابل يحارب الالتهابات أقوى من المضادات الحيوية

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة للكركم لمحاربة الالتهابات فى الجسم فهو يحتوي على مادة الكركمين الفعالة لمكافحة الالتهاب إليك أبرز 5 طرق لاستخدام الكركم لتخفيف الالتهابات يقدمها موقع "powerofpositivity".

1. عليك إضافة الكركم لأطباق الخضراوات عن طريق خلط الكركم مع الخضراوات قبل طبخها.

2. العصائر تعد واحدة من أفضل الأماكن لإضافة بعض الكركم يمكنك إضافة قرص واحد أو اثنين من جذور الكركم والأرض إلى أي من العصائر أو العصائر المفضلة لديك.

3. الكركم له فوائد لا حصر لها أبرزها الحد من الالتهابات والحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة وتحسين قوة العظام وحماية أمراض القلب

4. الشاي.. عليك إضافة بعض شرائح الكركم إلى مقلاة من الماء المغلي وتركه جانبا لمدة 8 إلى 10 دقائق ، أو طالما كان ذلك ضروريًا بعد ذلك ، يمكنك إضافة ما تريد إلى المشروب لجعله يناسب ذوقك بشكل أفضل ، مثل قرنفل الزنجبيل العسل أو الليمون.

5. حساء.. ضيفى الكركم إلى طبق الحساء الخاص بك يوميا واستمتعي بمذاقه وفائدته فى محاربة الالتهابات.

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