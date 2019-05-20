تمنع إقلاع طائرة بسبب شوبنج ابنتها .. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر منع طائرة عن الإقلاع بسبب إحدى الراكبات التى عطلت الرحلة المتجهة من مطار بانكوك إلى الصين لحين انتهاء ابنتها من التسوق في السوق الحرة.



تعود التفاصيل عندما أغضبت الراكبة الصينية 160 راكبًا آخرين، بعدما عطلت طاقم الطائرة التابعة لشركة طيران "Spring Airlines" عن إغلاق باب الطائرة والاستعداد للإقلاع، حتى ظهرت ابنتها.



قرر أحد الركاب توثيق الواقعة بكاميرا هاتفه المحمول، وظهرت الأم على باب الطائرة تمنع اغلاقه، حتى استسلمت للأمر مع تأخر ابنتها وغادرت الطائرة بعد ساعة كاملة من التأخير.



