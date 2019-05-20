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أخبار العالم

الحزبان الحاكمان في روسيا وكوريا الشمالية يجتمعان في موسكو نهاية الشهر الجاري

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:26 ص
روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية
أ ش أ
يخطط قيادات حزب روسيا الموحدة وحزب العمال الكوري الشمالي للاجتماع في موسكو في أواخر مايو الجاري.

وقال نائب سكرتير المجلس العام لحزب روسيا الموحدة أندريه كليموف - عقب افتتاح مركز الحزب الدولي في فلاديفوستوك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - " لدينا بالفعل اتفاقا مع زملائنا من حزب العمال الكوري الشمالي وسنلتقي مع قيادات الحزب في موسكو، هناك خطط لعقد هذا الاجتماع في أواخر مايو الجاري ومستعدون لعقد هذا الاجتماع، وهناك اتصالات عمل بيننا ونتوقع أن تسهم في تسوية السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المسؤول الروسي أن آخر اجتماع مهم بين رئيسي الحزبين السياسيين تم عقده خلال المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية في موسكو في أكتوبر الماضي..مضيفا" نعتزم أيضا التوجه إلى كوريا الشمالية في زيارة متبادلة بين الأحزاب، إننا نحدد الوقت حاليا".

يُشار إلى أن مركز الحزب الدولي للتعاون مع الأحزاب السياسية من دول آسيا والمحيط الهادئ ودول أجنبية أخرى تم افتتاحه اليوم الإثنين في مقر حزب روسيا الموحدة في فلاديفوستوك، وسيقوم ممثلو الحزب بتبادل الخبرات والبحث عن طرق لحل المشكلات الدولية هناك.

وذكر المكتب الإعلامي لحزب روسيا الموحدة أن المركز سيصبح مكانا لمناقشة المشكلات العالمية والإقليمية وتبادل الخبرات بين ممثلي الأحزاب السياسية من مختلف الدول، ويهدف إلى تطوير التعاون على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وجاء افتتاحه استجابة للعدد المتزايد من طلبات الأحزاب السياسية والجمعيات الحزبية وغيرها من الهياكل العامة لدول آسيا والمحيط الهادئ المهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا.

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