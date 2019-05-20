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فن

ريم البارودي مدعمة مي عز الدين: عائلتي تحب مشاهدة البرنسيسة بيسة

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:13 م
البرنسيسة بيسة
البرنسيسة بيسة
نورا نبيل
أكدت الفنانة ريم البارودي أنها لم تتمكن من متابعة مسلسلات رمضان هذا العام بسبب كثرة العزومات، وانشغالها بالعديد من الارتباطات الفنية.

وقالت "ريم" في تصريح خاص إنه بالرغم من أنها لم تتمكن من متابعة أعمال كثيرة، لكن عائلتها تتابع مسلسلي "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين ومسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.

وكان مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجمهور فور عرضه خلال الماراثون الدرامي برمضان، بسبب شخصية مي عز الدين في المسلسل.

وكان مسلسل "قيد عائلي" هو آخر عمل درامي شاركت به ريم البارودي وتم عرضه قبل بدء موسم الدراما الرمضاني.

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