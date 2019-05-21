امتحانات أولى ثانوي .. اكتشاف مؤامرة على السيستم بإحدى مدارس الجيزة

رصدت اليوم غرفة المراقبة التكنولوجية التابعة لغرفة عمليات امتحانات أولى ثانوي في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني.



وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان.



وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.



وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، انطلقت الأحد الماضي، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.