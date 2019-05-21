ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

امتحانات أولى ثانوي .. اكتشاف مؤامرة على السيستم بإحدى مدارس الجيزة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:49 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياسمين بدوي
رصدت اليوم غرفة المراقبة التكنولوجية التابعة لغرفة عمليات امتحانات أولى ثانوي في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني.

وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان.

وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، انطلقت الأحد الماضي، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

موضوعات متعلقة

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية عبر التابلت اليوم

امتحانات اولى ثانوي .. المسئولون: السيستم نجح.. شكرًا لكل المؤمنين بالتطوير

امتحانات أولى ثانوي.. تداول صور أسئلة الفرنساوي والألماني عبر فيس بوك

امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يؤكدون: الامتحان سهل النهاردة

امتحانات أولى ثانوي.. شاهد صور امتحان الفرنساوي الذي أداه الطلاب اليوم

ترشيحاتنا

بسبب كهربا وجمعة.. أحمد سليمان يفتح النار على المنتخب

سألت جوجل.. طالب بـ أولى ثانوي يترجم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

من أضرم النار بالصالة المغطاة للنادي.. بالأسماء براءة 5 من ألتراس أهلاوي

أمام المسجد في نهار رمضان.. مسلحون يسرقون متعلقات المصلين بمحور الشهيد

9 معلومات عن نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الإمارات

أقنعوا الجميع إلا أجيري.. لاعبون سقطوا من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

شاهد.. 50 صورة من زفاف حفيدة الملكة اليزابيث الثانية على ملياردير شهير