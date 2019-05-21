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حوادث

النيابة تنشر أوصاف فتاة مجهولة عثر على جثتها فى التجمع الخامس

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:43 م
صدى البلد
عمرو خليفة - رامى المهدى
قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفي محامي عام النيابات، نشر أوصاف فتاة في العقد الثاني من العمر عثر علي جثتها بجوار أحد العقارات بالتجمع الخامس، لبيان وجود ثمة تشابه بمحاضر التغيب من عدمه.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لسرعة تحديد الجناة.

تلقى رئيس مباحث التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، بجوار مسجد فاطمة الشربتلى، دائرة القسم، يفيد العثور على جثة فتاة، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدى كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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