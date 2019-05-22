أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش أمام أبواب مصنع السرنجات بنطاق مركز ومدينة طنطا وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفي المنشاوي العام.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة بطريق الكورنيش أمام أبواب مصنع السرنجات بدائرة قسم ثان طنطا.



أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت اشراف العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وانتقل ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشاب يدعي " سامح.ر.ا" 35 سنة من أبناء مركز طنطا وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا وجار فحص علاقات الضحية بجيرانه وافراد عائلته.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

