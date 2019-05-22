رسميا.. دورتموند يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم، الأربعاء، تعاقده مع البلجيكي ثورجان هازارد، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، حتى عام 2024.



وقال النادي الألماني، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: "نحن سعداء بالتعاقد مع هازارد، أنه لاعب من طراز عال، وسيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل".



ويعد ثورجان هازارد هو ثاني صفقات دورتموند الصيفية، بعد تعاقده أمس، مع اللاعب الدولي الألماني نيكو شولز، مدافع فريق هوفنهايم الألماني.



وكان دورتموند فشل في حصد لقب الدوري الألماني، الذي حسمه بايرن ميونخ مؤخرًا للمرة السابعة على التوالي.