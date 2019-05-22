حاولوا توزيعها وقت الإفطار.. إحباط ترويج 171 ألف قرص مخدر ثمنها 10 ملايين جنيه بالجيزة.. صور

وجهت إدارة مكافحة المخدرات ضربة قوية لإحدى أخطر عصابات المواد المخدرة، حيث ألقت القبض على 4 مسجلين خطر وبحوزتهم 171 ألف قرص مخدر بلغ ثمنها 10 ملايين جنيه أعدوا لترويجها وقت الإفطار على عملائهم بالقاهرة والجيزة.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمال الغربى للبلاد وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة ومن خلال متابعة التشكيل، وتبين أنه يضم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية (اثنان منهم محكوم عليهما غيابيًا فى قضايا مخدرات)، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، أثناء استقلال 3 منهم إحدى السيارات، واستقلال الرابع لسيارة أخرى لمراقبة الطريق للسيارة الأولى، وذلك بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعثر بحوزتهم على 171 ألفا و400 قرص مخدر من عقار "الترامادول" ومبلغ مالى 110,800 جنيه، و5 هواتف محمولة.



وأشارت التحريات إلى أن التكلفة المالية للمضبوطات تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة، والمتجرين بها والقائمين عليها، ومكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة من خلال إحكام السيطرة على جميع المنافذ.

