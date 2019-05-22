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رياضة

اتحاد الكرة يحذر اجيرى من حضور نهائي الكونفدرالية لهذا السبب

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:11 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حذر مسئولو اتحاد الكرة خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر من حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وعلم صدى البلد من مصادر داخل اتحاد الكرة أن أجيرى المدير الفنى للفراعنة تلقى تحذيرا من مسئولى الجبلاية من حضور نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك و نهضة بركان المغربي خوفا عليه من هجوم الجماهير البيضاء بسبب عدم ضمه الثنائى عبدالله جمعة ومحمود عبدالمنعم كهريا نجمي الفريق لقائمة المنتخب الأولية فى كأس الأمم الأفريقية.

وواجه الجهاز الفنى للفراعنة موجة انتقادات حادة من جماهير الكرة المصرية بسبب اختياراته لقائمة الفراعنة بدون بعض الأسماء اللامعة فى الدورى المصرى وفى مقدمتها ثنائى الزمالك عبدالله جمعة وكهربا بجانب رمضان صبحى ومحمد هانى وعمرو السولية من الأهلي.

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