ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن مفيش حد مبسوط وكل احد عنده مشكلة وحاجة مضايقاه في حياته، ولكن قدرته على المقاومة مختلفة".

وقالت ياسمين عبد العزي، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن طلاق ابويا وأمي هو من جعلني أتجه للإعلانات عشان أصرف على نفسي، حتى محنة المرض التي تعرضت لها، جعلتني أتقرب الله سبحانه وتعالي.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “الثلاثة يشتغلونها”، تحدث عن الثانوية العامة والمشاكل التي بها، أن البعض يعتمد على الحفظ دون الفهم، وهو أمر خطير للطلاب.