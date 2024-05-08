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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقالب أحمد السقا بمسرحية "كدة أوكيه".. ياسمين عبد العزيز تستعيد الذكريات

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن كواليس مسرحية "كدة اوكيه “استمتعت بها، خاصة أن المسرحية ضمت نجوم كبار  الفنانة منى زكي وأحمد السقا، وشريف منير”.

 

وكشفت باسمين عبد العزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفنان أحمد السقا، قام بعمل مقلب لي، وهو "أن الغرفة الخاصة بي كان لونها مقارب للأحمر، وعندما انتهيت من تقديم المشهد الخاص بي في المسرحية، وجدت الغرفة الخاصة بي تحول لونها للأبيض، واكتشفت أن احمد السقا هو اللي عمل كدة بطفاية الحريق.

 

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنه قمت برد المقلب للفنان أحمد السقا، واستنيت لما دخل على المسرح وخت طفاية المسرح ونزلت الاوضة بتاعته ورشيت فيها بطفاية الحريق ورميت الطفاية وجريت، وعلمت الاداء بتاعي في المسرحية ولما عرف كان بيدور عليا".

ياسمين عبد العزيز مسرحية كده أوكيه منى زكى احمد السقا وشريف منير

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