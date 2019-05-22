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ديني

المفتي: مبدأ الشورى من واجبات القائد ويؤسس لأمة راقية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:34 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية، وأن الشورى من واجبات القائد وليست تفضل منه أو منة ، مضيفا: "ولا تكتمل الشورى إلا عندما يدرك الناس أن عليهم طلب حقوقهم في إدارة أمورهم بفقه وذكاء.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090": ذكرى معركة الفرقان تحل في السابع عشر من رمضان، موضحًا أنها معركة بدر الكبرى، عنوان اللجوء لله سبحانه وتعالى والرضا لما عنده.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق بانتصار المسلمين ويقطع دابر المسلمين، وأن انتصار المسلمين في هذه المعركة كان بداية لقطع دابر الكافرين، لافتًا إلى أن الحرب كانت خيرًا لأنها إرادة الله سبحانه وتعالى للمسلمين.


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