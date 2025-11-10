توافد نسائي كبير للتصويت في لجنة مدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب إقبالا كبيرا من النساء للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.

وتأتي انتخابات مجلس النواب استكمالاً لبناء هيكل السلطة التشريعية بجناحيه حيث جرت قبل شهور قليلة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، على عملية التصويت والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.