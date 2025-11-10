هاني حليم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

أدلى النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام الذي يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مسيرة الدولة واستقرارها.



وأكد "حليم" عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، أن الانتخابات البرلمانية تمثل ركيزة أساسية في بناء الحياة النيابية وترسيخ دعائم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين هي الضمانة الحقيقية لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويعبر عن تطلعاتهم وآمالهم.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مجلس النواب يعد أحد أهم المؤسسات الدستورية في الدولة، لما يقوم به من تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة ودعم خطط التنمية، مؤكدًا ضرورة اختيار الأكفأ والأفضل من بين المرشحين ممن يمتلكون القدرة على خدمة الوطن والمواطن وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار.



ودعا النائب هاني حليم ، جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن الصوت أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في رسم مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.