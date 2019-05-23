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رياضة

ترتيب جدول الدوري بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي 1- 1 .. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 12:25 ص
مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي
يسرى غازى
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره الأهلي 1-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

تقدم للمارد الأحمر المغربي وليد آزارو فيما تعادل للدراويش اللاعب كريم بامبو.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة يليه فريق بيراميدز برصيد 69 نقطة والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة والمصري رابعا بـ 49 نقطة.

بينما يأتي فريق المقاولون العرب خامسا برصيد 47 نقطة ومصر المقاصة سادسا برصيد 45 نقطة والإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة جمعها من 31 لقاء.

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