الديهي: الإخوان طالبوا الخميني أن يوصف نفسه خليفة للمسلمين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني حسن البنا التقى أول مرة بروح الله الخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1938.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يعد البذرة الأولى في العلاقات بين جماعة الإخوان وإيران.



وأوضح "الديهي"، أن ثاني لقاء كان بين القيادي الإخواني إبراهيم صلاح والخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1978، حيث سأله الأخير عن موقف الأزهر الشريف من المذهب الشيعي.



وتابع "الديهي"، قائلا: "تحالف الذئاب بين الإخوان وإيران استمر من الخميني حتى الآن، إيران ترى أن الإخوان هى الأداة الجيدة لتوصيل فكر الشيعة الجدد اللي موجودين في إيران لمصر ومختلف دول العالم ".



وأشار "الديهي"، إلى أنه عندما سقط نظام الشاه في إيران، قام الإخوان برفع صورة الخميني في مختلف الدول الأوروبية ، وطالبوه أن يوصف نفسه بأنه خليفة للمسلمين".