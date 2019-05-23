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فن

أصالة عبر تويتر: ما في أطيب من روح المصريين

الخميس 23/مايو/2019 - 01:54 ص
أصالة
أصالة
شروق إبراهيم
أعربت الفنانة السورية عن حبها وإعجابها الشديد بالشعب المصري من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

كتبت أصالة :"محبين كرام، بالدني ما في أطيب وأحلى من روح المصريين".

يشار إلى أن أصالة مستقرة في مصر هي وعائلتها منذ أكثر من 12 عاما بعد زواجها من المخرج طارق العريان، وطالبت من أشهر بالحصول على الجنسية المصرية.

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