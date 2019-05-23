والد بريتني سبيرز يطالب القضاء بزيادة الوصاية عليها.. تفاصيل

ذكر موقع Tmz الأجنبي، أن والد المغنية الأمريكية "بريتني سبيرز" تقدم بطلب لإحدى محاكم لوس أنجلوس الأمريكية؛ من أجل جعل الوصاية على ابنته صالحة في 3 ولايات أمريكية أخرى تحرص على زيارتها.





ومن جانبها، تعيش بريتني حياتها الطبيعية التي عادت إليها بعد خضوعها لعلاج نفسي لمدة شهر إثر اصابتها باكتئاب بسبب مرض والدها وبعض الضغوطات النفسية وتنشر فيديوهات لها داخل الجيم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن جيمي والد بريتني سبيرز وصي عليها وعلى أموالها منذ اصابتها بالاكتئاب و ادمانها للمخدرات منذ 10 سنوات.