الأزمة الإيرانية الأمريكية .. خبير: كل الخيارات مفتوحة في العلاقات ما بين الدولتين .. فيديو

قال على عاطف، الخبير المتخصص فى الشئون الإيرانية، إنه مع تطور الأحداث الإيرانية خلال الأيام السابقة باتت كل الخيارات مفتوحة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وخاصة بعد الحشد العسكري الأمريكي الكبير في الخليج العربي، مؤكدًا انه باتت هناك سيناريوهات غامضة للأزمة الإيرانية الأمريكية.



وأضاف عاطف، خلال حديثه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضربة عسكرية شاملة ضد النظام الإيراني، أو تستمر في الضغط على النظام الإيراني وردعه لجلبها لطاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن النظام الإيراني ينتظر حلول عام 2020 وانطلاق الانتخابات الأمريكية، ومن ثم فهو يأمل في تغيير النظام الأمريكي الحالي.



وأردف أن النظام الإيرانى يريد مساومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مفاوضات سرية، ولكنه فى نفس الوقت المسئولين الإيرانيين يصرحون أنهم لا يرغبون فى المفاوضات ولكنهم يرغبون فى الاستمرار على ما هو عليه فى الخليج.