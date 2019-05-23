جامعة بنها تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين .. صور

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقيادات الجامعة ونائب محافظ القليوبية ومسئولي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والمدن الجامعية حفل ختام الانشطة الطلابية وتكريم المتميزين في الانشطة المختلفة للعام الجامعي 2018 /2019.



وخلال الحفل أكد الدكتور جمال السعيد على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات مشيدا بما قدمه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في العديد من المحافل المحلية والدولية.



من جانبه قال الدكتور حسين المغربى أن إدارة الجامعة لا تتوانى في اتخاذ أى قرارات الهدف منها مصلحة الطالب الذى هو محور العملية التعليمية مشيرا الى أن الجامعة تعمل علي الارتقاء بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لأكبر عدد من الطلاب

من ناحية اخرى تتضمن الحفل تنظيم أمسية رمضانية بمشاركة طلاب الجامعة وتقديم العديد من الأناشيد الدينية وتم في ختام الأمسية تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية المختلفة.



