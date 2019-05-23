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رياضة

خبر صادم لجماهير برشلونة قبل لقاء فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

الخميس 23/مايو/2019 - 12:52 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن نادي برشلونة عدم لحاق أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق بمباراة السبت المقبل أمام منافسه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب الإصابة.

وعاني حارس كتالونيا من مشكلة على مستوى الركبة اثناء التدريبات ولكنه لم يستطع الشفاء منها مبكرا قبل لقاء الخفافيش في آخر مباراة بالموسم ، ويتولى حراسة العرين الهولندي كاسبر سيلين.

كما استبعد يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا حارس مرمى برشلونة من قائمة المنتخب استعدادا لبطولة أمم أوروبا مما يعني غياب الحارس مدة لن تقل عن 3 أسابيع.

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