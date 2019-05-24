نفوق رأسي ماشية.. السيطرة على حريقين بسبب حرارة الجو في كفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، اليوم، من السيطرة على حريقين بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، نتج عنهما نفوق رأسي ماشية واحتراق كمية من القش و"التبن" بسبب حرارة الجو التي ساعدت على اشتعال الحريق، وحُرر المحضران اللازمان بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريقين بقرية قبريط؛ الأول بحظيرة مواشي مبنية بالبلوك الأبيض ومسقوفة بالأخشاب وقش الأرز، والأخرى بمنزل مبني أيضًا بالبلوك الأبيض ومسقوفًا بالقش.



وانتقلت سيارات الحماية المدنية بقيادة العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى محل البلاغين، وتم السيطرة الكاملة على الحريقين، ونتج عن الحادث الأول نفوق رأسي ماشية "أبقار"، والثاني احتراق كميات كبيرة من القش و"التبن" الخاص بالمواشي.



وحُرر عن ذلك المحضران 1842، و1843 إداري مركز فوه، وأخطرت النيابة للتحقيق.



