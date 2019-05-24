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موعد أذان الفجر لليوم التاسع عشر من رمضان 2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:08 ص
موعد أذان الفجر لليوم
موعد أذان الفجر لليوم التاسع عشر من رمضان 2019
محمد شحتة
حلَّ علينا اليوم الجمعة، التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:15 وشروق الشمس 4:57، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:47، وصلاة العشاء 8:17.

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