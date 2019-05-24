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رياضة

الزمالك يعلن استنفاد 10 آلاف تذكرة للأعضاء.. ويعلن موعد البيع للجماهير

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:48 ص
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام استنفاد بيع 10 آلاف تذكرة للأعضاء.

وأضاف منصور خلال عملية إشرافه على بيع التذاكر داخل نادي الزمالك، أنه سوف يتم بيع 10 آلاف تذكرة أخرى لجماهير الزمالك من منافذ البيع المخصصة عقب صلاة الجمعة غدًا.

جدير بالذكر ان الزمالك سيواجه منافسه نهضة بركان، في نهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد الموافق 26-5-2019 لحسم الفائز باللقب.

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