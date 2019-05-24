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أخبار العالم

إجلاء عشرات الأسر في إسرائيل بسبب حرائق هائلة.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:54 ص
حرائق ضخمة في إسرائيل
حرائق ضخمة في إسرائيل
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن السلطات الإسرائيلية أجلت عشرات العائلات من منازلها في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى اليوم الجمعة.

وحسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الحرائق اندلعت فيما وصلت الحرارة إلى مستويات عليا، وبلغت 38 درجة في تل أبيب، و40 درجة في شمال حيفا، أما في عسقلان فوصلت إلى 43 درجة.

وأوضح المصدر أن 30 عائلة على الأقل جرى إجلاؤها، فيما تم إغلاق عدد من الطرق جراء الحرائق التي بذل الإطفائيون جهدا كبيرا للسيطرة عليها.

واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات لإلقاء الماء من الأعلى، بهدف احتواء الحرائق التي أدت إلى إغلاق جسر على مقربة من القدس، مما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف في المنطقة.

وابتداء من السبت، ستهبط الحرارة بشكل ملحوظ في المنطقة، وترجح هيئة الأرصاد المحلية أن تنخفض بما يتراوح بين 10 و13 درجة.

وكانت شبكة "أكيوريت ويثر" المتخصصة في الأرصاد الجوية، أشارت إلى موجة حر "خطيرة" تضرب عددا من دول المنطقة، منها مصر وإسرائيل وبلاد الشام، وتمتد حتى العراق وجنوبي تركيا.

وبدأت الموجة المذكورة الثلاثاء، على أن تنتهي السبت حسب توقعات خبراء الأرصاد، بفعل رياح باردة تأتي من أوروبا.

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