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رياضة

إدارة يوفنتوس تستبعد التعاقد مع مورينيو.. تعرف على السبب

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:55 ص
مورينيو
مورينيو
نور عادل
تدور الكثير من التكهنات حول المستقبل التدريبي الخاص بالمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو وذلك بعدما أشارت التقارير الصحفية الأخيرة إلى إمكانية تعاقد فريق يوفنتوس معه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة سكاي سبورتس في تقريرها أن مورينيو بعيد عن تدريب فريق يوفنتوس خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب رغبة إدارة يوفنتوس.

وأشارت صحيفة سكاي سبورتس وفقًا لمصادرها الخاصة أن النادي الإيطالي ليس مستعدا لدفع راتب كبير - كالذي يتقاضاه مورينيو - إذ أنه لا يجد التمويل الكافي، بعدما دفع 105 ملايين إسترليني للتعاقد مع كريستيانو مطلع الموسم المنقضي.

وأفادت الشبكة إلى أن رونالدو دعم خطوة التعاقد مع مواطنه البرتغالي، الذي سبق اللعب تحت قيادته في ريال مدريد، وهو ما أخبر به إدارة يوفنتوس التي لا تبدو مستعدة لاستقدامه.

وأوضحت سكاي أنه على الرغم من الخلافات التي وقعت بين مورينيو ورونالدو خلال فترة ريال مدريد إلا أن العلاقة بينهما في الوقت الحالي جيدة، وأنهما مستعدين للعمل مع بعضهما البعض من جديد.

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