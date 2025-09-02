كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صباح اليوم الثلاثاء إلى الأراضي الصينية على متن قطاره المصفح، قادمًا من العاصمة بيونج يانج، وذلك للمشاركة في احتفالات بكين بذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، المعروفة بـ"عرض النصر".

ووفقًا لما أوردته صحيفة رودونج سينمون الرسمية في بيونج يانج، فقد غادر كيم العاصمة الكورية الشمالية مساء الاثنين، ليعبر الحدود فجر الثلاثاء متوجها إلى الصين.

ونشرت الصحيفة صورًا للزعيم الكوري الشمالي برفقة وفد رفيع يضم شخصيات بارزة، من بينهم وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، حيث ظهروا مبتسمين على رصيف القطار قبل الانطلاق.

القاطرة التي أقلت كيم تشبه القطار المصفح الذي اعتاد استخدامه في زياراته الخارجية السابقة إلى الصين وروسيا، والمعروف بكونه مزودًا بأنظمة حماية مشددة تليق بمكانته الأمنية

من جانبها، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع على شؤون بيونج يانج أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من القيادة الصينية، مشيرة إلى أن كيم يعتزم حضور العرض العسكري الكبير الذي تنظمه بكين بهذه المناسبة.

وتعد هذه الزيارة أحدث محطة في سلسلة تحركات دبلوماسية نادرة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي، الذي يفضل التنقل بالقطار الخاص بدلاً من الطائرات لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.