إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة فى جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الراقصة بوسى، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء وبأسلوب مبتذل يخالف الآداب العامة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مادية من زيادة نسب المشاهدة.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة بوسي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدة وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الراقصة بوسي بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي).

وبمواجهتها اعترفت الراقصة بوسي بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.