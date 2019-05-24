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رياضة

موجز الرياضة.. هجوم حاد على جروس.. معسكر المنتخب الحل السحري لأزمة الدوري.. واجتماع طارئ بالجبلاية

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
نور عادل
موجز الرياضة.. هجوم
هجوم قوي وحاد من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني السويسري لفريق الكرة الأول كريستيان جروس، وذلك بسبب مباراة نهضة البركان، واجتماع عاجل داخل النادي الأهلي بشأن بحث أزمة مباريات الدوري المصري،واجتماع في الجبلاية لمناقشة جدول المسابقة...كل هذه المواضيع يقدمها "صدى البلد" في موجز الرياضة على النحو التالي :


رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مدرب فريق الكرة الأول بالنادي السويسري كريستيان جروس،وذلك بسبب هزيمة الفريق على يد نهضة البركان في ذهاب الكونفدرالية الافريقية،وقال أنه لا يحمل لاعبي الفريق مسئولية الهزيمة من نهضة البركان، ولكن هناك مدير فني يجب أن يعلم أن هناك تبديل ثالث من الأفضل ان نستخدمه لصالحنا.


اتحاد الكرة يدرس تغيير موعد معسكر المنتخب حلا لأزمة الدوري المصري
يدرس مسئولو اتحاد الكرة المصري العديد من المقترحات الخاصة بأزمة جدول مباريات الدوري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تناقش في اجتماع اتحاد الكرة والأندية اليوم الجمعة،ويأتي في صدارة المقترحات أن يتم تأجيل معسكر منتخب مصر يومين، حتى يتسنى إنهاء بطولة الدوري قبل مسابقة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر الشهر المقبل.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدير جهاز الكرة لتحديد موقف الأهلي من جدول الدوري
وقال بيان نشره النادى عبر موقعه الرسمي أنه خلال الاجتماع شرح سيد عبد الحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثمان مباريات.

لمناقشة أزمة الدوري.. مؤتمر صحفي في مقر الجبلاية غدا
يعقد اليوم الجمعة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل الإعلان عن نتائج الاجتماع مع أندية الدوري الذي اعترضت على مواعيد الجولة الأخيرة فى مباريات الدورى الممتاز.

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