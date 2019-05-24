القومى للمرأة يوجه الشكر لـ التضامن الاجتماعي على تخصيص 50 مليون جنيه للحضانات

يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، و فروعه بالمحافظات ، بخالص الشكر والتقدير إلى وزرة التضامن الاجتماعي لتخصيص تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، ضمن توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التضامن اﻹجتماعى وبنك ناصر .



وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالدور الكبير لوزارة التضامن الاجتماعي فى مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على المرأة والاسرة المصرية وذلك بتوفير بيئة مناسبة صديقة للمرأة فى العمل باﻹضافة الى شعور المرأة باﻷمان عندما تذهب لعملها و تترك ابناءها في مكان ملائم.