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ماكرون يشيد بـ"العمل الشجاع" لـ ماي ويطلب توضيحا سريعا للـ"بريكست"

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ بـ"العمل الشجاع" الذي قامت به رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، داعيا إلى توضيح سريع لملف" بريكست" إثر إعلان ماي استقالتها.

وأضاف ماكرون بيان للإليزيه - وفقا لما بثته قناة "فرانس 24" - أنه "من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار.. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبي وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد؛ الأمر الذي يتطلب توضيحا سريعا لنتائج القرار".

وأعرب ماكرون، وفقا للبيان، عن استعداد بلاده للتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد في كافة الموضوعات الأوروبية والثنائية بين البلدين، مؤكدا متانة وقوة العلاقات الفرنسية مع المملكة المتحدة في كل المجالات.

وكانت ماي قد أعلنت /اليوم/ أنها ستتترك منصبها، لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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