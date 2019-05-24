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رياضة

نور الطيب تتأهل لنصف نهائي بطولة علام البريطانية للاسكواش

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:47 م
اللاعبة المصرية نور
اللاعبة المصرية نور الطيب
أ ش أ
صعدت اللاعبة المصرية نور الطيب، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "علام" البريطانية المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها مدينة "هال" الإنجليزية في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

وحققت الطيب، المصنفة الثالثة عالميا، الفوز في دور الثمانية اليوم الجمعة، على حساب منافستها النيوزلندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون رد تفاصيلها 11-8 و11-3 و11-6 بمباراة استغرقت 28 دقيقة.

وتلاقي الطيب في نصف النهائي غدا السبت نوران جوهر، المصنفة السابعة، المتغلبة بدورها على رنيم الوليلي، المصنفة الأولى، بثلاثة أشواط نظيفة أيضا.

يذكر أن مجموعة جوائز بطولة "علام" البريطانية للاسكواش يبلغ 162 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات.

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