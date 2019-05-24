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رياضة

كشف طبى جديد لتحديد إصابة محمود متولي مدافع الإسماعيلي

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:44 م
محمود متولى مدافع
محمود متولى مدافع الإسماعيلى
نور عادل
قرر مجلس إدارة الإسماعيلي إخضاع محمود متولى مدافع الدراويش لفحص طبي جديد على يد أحد الأطباء بالقاهرة لحسم مصير اصابة اللاعب.

وتعرض محمود متولي إلى خلع فى مفصل الترقوة الخارجي إثر التحام مع أحد لاعبى الأهلى ليتم استبداله فى بداية الشوط الأول ويشارك محمد هاشم بدلا منه فى القمة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام الجونة الاثنين المقبل على ملعب الأخير ، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدورى المحلى.

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