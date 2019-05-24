ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:06 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تقدم أهالي زهراء مدينة نصر بشكوى إلى موقع "صدى البلد" الإخباري من أن المنطقة لم يعد يتوفر بها الأمن كما كان من قبل، وأصبحت تظهر وكأنها حيا شعبيا.

وأوضح الأهالي أنهم يعانون من مشاكل في تسيب الأمن، حيث تحدث عمليات سرقة كثيرة بالمنطقة، مشيرين إلى أن التكاتك لم تكن تدخل المنطقة، ولكن الآن أصبحت مرتعا لهم، وأصبح لهم موقف على رأس الشارع، مما تسبب فى العشوائية بالحي.

ووجه السكان من خلال موقع "صدى البلد" استغاثة إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة التدخل وحل هذه المشاكل حتى تعود المنطقة إلى مكانتها الراقية التي اعتدنا عـلى رؤيتها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور
أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور

ترشيحاتنا

تراجع الدولار.. كيف أثرت تدفقات الطاقة والسياحة في ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملة الصعبة

مدحت شلبي يكشف تفاصيل جديدة عن قناة تايم سبورت

عقب ظهوره مع رامز جلال.. #وليد_سليمان يجتاح تويتر

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي بعد قليل لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف موعد إعلانها

الصاع صاعين .. الشعب الصيني يرد على ضربة هواوي بالتخلى عن أيفون

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور