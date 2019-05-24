أهالي زهراء مدينة نصر لـ محافظ القاهرة: نفتقد الأمن.. والعشوائية سيطرت على المنطقة.. صور

تقدم أهالي زهراء مدينة نصر بشكوى إلى موقع "صدى البلد" الإخباري من أن المنطقة لم يعد يتوفر بها الأمن كما كان من قبل، وأصبحت تظهر وكأنها حيا شعبيا.



وأوضح الأهالي أنهم يعانون من مشاكل في تسيب الأمن، حيث تحدث عمليات سرقة كثيرة بالمنطقة، مشيرين إلى أن التكاتك لم تكن تدخل المنطقة، ولكن الآن أصبحت مرتعا لهم، وأصبح لهم موقف على رأس الشارع، مما تسبب فى العشوائية بالحي.



ووجه السكان من خلال موقع "صدى البلد" استغاثة إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة التدخل وحل هذه المشاكل حتى تعود المنطقة إلى مكانتها الراقية التي اعتدنا عـلى رؤيتها.



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