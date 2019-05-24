العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على 9 كلمات حرص عليها الرسول

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على المُسلم أن يُكثر من قول 9 كلمات في العشر الأواخر من رمضان.



وذكرت «الإفتاء»، أنه لابد من الإكثار في العشر الأواخر من رمضان، من قول 9 كلمات هي: «اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا»، لعلها توافق ليلة القدر.



واستشهدت بما روى عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِىُّ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَن عبد اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَن عَائِشَةَ، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أقُولُ فِيها؟ قَالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

