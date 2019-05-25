إعلان تفاصيل جائزة السلطان قابوس بالمجلس الأعلى للثقافة.. صور

نظم المجلس الأعلى للثقافة مساء الجمعة اللقاء التعريفي لإعلان تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة لعام 2019.



حضر اللقاء كل من، السفير علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور ناصر بن حمد الطائي عضو مجلس أمناء الجائزة، راشد بن حميد الدغيشي بالإضافة إلى عدد من الأدباء وأساتذة علم الاجتماع والفنانين المصريين.



ويأتي اللقاء في إطار التعاون بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية والمؤسسات الثقافية بسلطنة عمان الشقيقة؛ ويهدف اللقاء إلى التعريف بالجائزة وشروطها وفروعها وطريقة التقدم أو الترشيح لها والتعرف على الهيئة المنظمة للجائزة وأعضائها.



قيمة الجائزة



أولًا: جائزة السُّلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب؛ يمنح الفائز بها: وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.



ثانيًا: جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب؛ يمنح الفائز بها: وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى: مبلغ مالي وقدره 50 ألف ريال عماني.



وتهدف الجائزة إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلًا لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني، والإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي وغرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الصاعدة؛ من خلال توفير بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري، وفتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد.