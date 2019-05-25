نهائي دورى أبطال إفريقيا .. الوداد 0-0 الترجي وصافرة جريشة تسيطر بعد 30 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسى، وسيطر الحكم الدولى جهاد جريشة تحكيميا بعد مرور نصف ساعة فى المباراة المقامة حاليا فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا على ملعب الأمير مولاى عبدالله فى المغرب.



بدأ اللقاء بتبادل الكرات فى منتصف الملعب من جانب لاعبى الفريقين، واعتمد الوداد على الضغط فى الوسط لمنع تقدم لاعبى الترجى التونسي فى اللحظات الأولى من عمر اللقاء.



فيما اعتمد الترجى على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام لاعبى الوداد وجرت محاولات هجومية من قبل اللاعب الجزائرى يوسف البلايلي من أجل خلخلة دفاعات الفريق المغربي فى الدقيقة السادسة.



ووقاد اسماعيل الحداد إحدى الهجمات العنترية فى الدقيقة التاسعة وتوغل فى الخطوط الخلفية للاعبى الترجي ونجحت الدفاعات التونسية فى إبعاد الكرة من امام أقدامه داخل منطقة الجزاء.



وشهدت الدقيقة 17 مشادات كلامية بين لاعبى الفريقين على خلفية سقوط أحد لاعبي الوداد المغربي على الأرض جراء الاحتكاك مع المنافس ما جعل الحكم الدولى جهاد جريشة يتدخل لإنهاء الأزمة وفشل محمد أو نجم لاعب الوداد فى السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 21 وينجح مدافعى الترجى فى إبعادها.



ومنح فى الدقيقة 23 الحكم الدولى جهاد جريشة بطاقة صفراء للاعب الترجى شمس الدين الذوادي بعد عرقلته للاعب الوداد ليغيب عن إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وحصل فى الدقيقة 25 غيلان الشعلانى على إنذار ويغيب عن المباراة النهائية فى ملعب رادس يوم الجمعة القادمة بعد احتكاكه القوى مع لاعب الفريق المغربي كما حصل أشرف دارى مدافع الوداد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 27 ويغيب عن المباراة النهائية.



دفع التونسي فوزي البنزرتي بتشكيلة وداد الأمة على النحو التالي:

أحمد التغناوتي فى حراسة المرمى وعبد اللطيف نصير وأشرف داري والشيخ كومارا وأيمن الملود وصلاح الدين سعيدي وإبراهيم النقاش وإسماعيل الحداد ووليد الكرتي ومحمد أوناجم وميشيل باباتوندي.



فيما استعان معين الشعباني مدرب الترجى بتشكيلة ضمت كل من:

معز بن شريفية فى حراسة المرمى وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وسامح الدربالي وأيمن بن محمد وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي وأنيس البدري ويوسف البلايلي وجونيور لوكوزا.

