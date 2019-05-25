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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2019 والقنوات الناقلة

السبت 25/مايو/2019 - 08:02 ص
برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا
محمد رشاد
تقام اليوم السبت 25-5-2019 العديد من المباريات الهامة في كل أنحاء العالم لعل أبرزها مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة المتوج مؤخرا بالدوري الممتاز وفالنسيا.

وجاءت مباريات اليوم السبت 25-5-2019 كالتالى :-

نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة & فالنسيا فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة BTV Action

مباريات كأس العالم للشباب

البرتغال vs كوريا الجنوبية – الثالثة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8
فرنسا vs السعودية – السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
بنما vs مالي– السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
الارجنتين vs جنوب افريقيا – الثامنة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8

كأس ألمانيا
لايبزيج & بايرن ميونخ - الثامنة مساء -قناة Sport TV 3

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