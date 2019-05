مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 25-5-2019 العديد من المباريات الهامة في كل أنحاء العالم لعل أبرزها مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة المتوج مؤخرا بالدوري الممتاز وفالنسيا.



وجاءت مباريات اليوم السبت 25-5-2019 كالتالى :-



نهائي كأس ملك إسبانيا



برشلونة & فالنسيا فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة BTV Action



مباريات كأس العالم للشباب



البرتغال vs كوريا الجنوبية – الثالثة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8

فرنسا vs السعودية – السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7

بنما vs مالي– السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7

الارجنتين vs جنوب افريقيا – الثامنة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8



كأس ألمانيا

لايبزيج & بايرن ميونخ - الثامنة مساء -قناة Sport TV 3