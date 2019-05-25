مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 25-5-2019 العديد من المباريات الهامة في كل أنحاء العالم لعل أبرزها مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة المتوج مؤخرا بالدوري الممتاز وفالنسيا.
وجاءت مباريات اليوم السبت 25-5-2019 كالتالى :-
نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة & فالنسيا فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة BTV Action
مباريات كأس العالم للشباب
البرتغال vs كوريا الجنوبية – الثالثة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8
فرنسا vs السعودية – السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
بنما vs مالي– السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
الارجنتين vs جنوب افريقيا – الثامنة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8
كأس ألمانيا
لايبزيج & بايرن ميونخ - الثامنة مساء -قناة Sport TV 3
وجاءت مباريات اليوم السبت 25-5-2019 كالتالى :-
نهائي كأس ملك إسبانيا
برشلونة & فالنسيا فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة BTV Action
مباريات كأس العالم للشباب
البرتغال vs كوريا الجنوبية – الثالثة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8
فرنسا vs السعودية – السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
بنما vs مالي– السادسة مساء – قناة BEIN SPORT 7
الارجنتين vs جنوب افريقيا – الثامنة والنصف مساء – قناة BEIN SPORT 8
كأس ألمانيا
لايبزيج & بايرن ميونخ - الثامنة مساء -قناة Sport TV 3