إقبال غير مسبوق من طلاب الثانوية على القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد

حققت القوافل التعليمية المجانية، لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد فى يومها الثانى والأخير، إقبالا غير مسبوق من الطلاب المستهدفين بالمدينة الشبابية خاصة فى مواد الاحياء والفيزياء للقسم العلمى والفلسفة وعلم النفس للقسم الادبى.



وتضمن برنامج اليوم الثاني والأخير للقوافل محاضرات فى اللغة الانجليزية ومواد الفلسفة وعلم النفس لشعبة الأدبي والفيزياء والرياضيات والأحياء لشعبة العلمي وسط إقبال كثيف من الطلاب.



جدير بالذكر أن القوافل التعليمية المجانية هي إحدى ثمار التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتحت اشراف سيد مصطفى المشرف العام على القوافل، وبحضور نخبة كبيرة من خبراء المواد التعليمية واستمرت لمدة يومين متتاليين.