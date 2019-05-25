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فن

ركع على ركبته.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته على السجادة الحمراء فى كان.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:57 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يختتم مهرجان كان السينمائى الدولى دورته الـ72 مساء اليوم السبت، والتى تم خلالها عرض مجموعة كبيرة من الأفلام وصلت إلى 21 فى المسابقة الرسمية.

وبرغم زخم الفعاليات إلا أن عدسات المصورين كانت دائما ما تبحث عن أهم اللقطات الخارجة عن المألوف فى كل مكان، وقد رصدت الكاميرات ملياردير يركع على ركبته ليطلب الزواج من حبيبته نجمة تليفزيون الواقع والتى يواعدها من 6 أسابيع فقط حسبما أكد موقع الـ dailymail.

مهرجان كان منح النجم الكبير ألان ديلون البالغ من العمر 83 عاما جائزة السعفة الذهبية التقديرية ، وهو صاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.



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ركع على ركبته.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته على السجادة الحمراء فى كان.. فيديو

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