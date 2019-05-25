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#العشر_الاوخر يسيطر على تويتر.. ومغردون: يارب اجعل اليوم يمر كـ السنة

السبت 25/مايو/2019 - 05:36 م
صدى البلد
القسم الميدانى
أطلق عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا هاشتاج#العشر_الاوخر ليتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

ويأتي ذلك عقب بدء "العشر الأواخر" من شهر رمضان الكريم ويشهد أحد أيامه ليلة القدر وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم علي سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم.

وتفاعل رواد تويتر مع الـ هاشتاج كالتالي..

-﴿ وليالٍ عشر ﴾ ربي اجعل أجورنا بھا لا تُعد و بلغّنا ليلة القدر ، اللهم في العشر الأواخر قدرًا جميلًا،وخبرًا جميلًا ودعوة مستجابه 

-اللهُمَ إن شَهرك الكَريم اقترب عَليَ الإِنتهاء فأكتِبنا فيه مِن عتَقائِك مِن النار قبل أن يَمضيِ.

-اعظم ليالي في السنة للاسف تمر بسرعة يارب اليوم منها يمر كالسنة.
#العشر_الاوخر يسيطر على تويتر.. ومغردون: يارب اجعل اليوم يمر كـ السنة

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