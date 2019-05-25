صاحبة تأشيرة الإقلاع.. حكاية أول مهندسة مصرية تعمل في صيانة الطائرات

ليست كأحد من النساء، فمثلها قليلون جدًا أو بتعبير أدق نادرون، ربما بما رفعته دائمًا من شعارِ أنه لا فرق بين رجل وإمرأة في العمل جعلها جديرة بلقب كبير مهندسي صيانة الطائرات، لتكون أول سيدة مصرية تتعامل فنيًا مع أعطال الطائرات وصاحبة إمضاءة الموافقة بالإقلاع.. إنها المهندسة أماني النجار.
بين شهادة الجامعة ولقب كبير مهندسي صيانة طائرات، سنوات من الإخلاص والحب والتفاني في العمل، بدأت منذ إلتحاقها بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لتكون الفتاة الوحيدة بين اثني عشر طالبًا إلتحقوا بقسم الطيران آنذاك، لتبدأ من خلاله مشوار حياتها وتحقيق حلم الطفولة بكل تحدِ مُتناسية تمامًا أنها إمرأة بين هؤلاء الرجال.
بين شهادة الجامعة ولقب كبير مهندسي صيانة طائرات، سنوات من الإخلاص والحب والتفاني في العمل، بدأت منذ إلتحاقها بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لتكون الفتاة الوحيدة بين اثني عشر طالبًا إلتحقوا بقسم الطيران آنذاك، لتبدأ من خلاله مشوار حياتها وتحقيق حلم الطفولة بكل تحدِ مُتناسية تمامًا أنها إمرأة بين هؤلاء الرجال.
في المرحلة الإعدادية تبلور لديها العشق المُطلق للسفر، وقررت أن تؤهل نفسها للإلتحاق بهندسة الطيران لتكون الفتاة الوحيدة في دفعتها، وتخصصت في صيانة المحرك والهيكل، والتي تعد من أصعب التخصصات في مجال هندسة الطائرات، ــ حد وصفها – لتبدأ بعد إنهاء سنوات الدراسة رحلة البحث عن فرصة عمل تُلبي الطموح، التي لم تكن باليسيرة حيث أن الشهادة الجامعية وحدها لا تكفي كي تحظى بفرصة جيدة، تدريجيًا بدأت الالتحاق بفرق ابتدائية للتخصص والتعامل مع طرازات الطائرات العريض منها والصغير، فتخصصت في صيانة هيكل ومحرك الطرازات العريضة من البوينج والإيرباص، واستطاعت التعامل مع 6 أنواع من الطرازات حصلت فيهم على إجازة هندسية من سلطة الطيران المدني.
عملت دائمًا بمبدأ أنه لا فرق بين رجل وإمرأة في العمل، لذا هناك تجدها في هنجر الصيانة وعلي أرض المهبط تقف تحت هيكل الطائرة، وهي مرتدية "الأفرول" ــ بين 6 مهندسين من الرجال يتولي كل منهم منطقته في العمل ــ ، تقوم هي بأعمال صيانة ذاك المحرك أو تلك العجلات دون إنشغال بما يدور حولها محاولة إنجاز مهمة صيانة منطقتها دون إرتكاب أي خطأ، فتقول "إن الخطأ لدي لن يكون عاديًا وإنما سيكون خطأ إمرأة تعمل بين هؤلاء الرجال"، لتتذكر أيضًا الدعم الذي قدم لها عدد من المهندسين حينما كانت في بداية حياتها العملية وأيضًا من صدروا إليها رسائل إحباط، لتكون على قدر ذلك الدعم والتحدي، بتحمل مسئولية إمضائها على السلامة الفنية للطائرة.
تحمل مسئولية طائرة ضخمة ليست بالأمر الهين، قد يتسبب خطأ في الإطاحه بمستقبل مهندس الطائرة، فغير مسموح مع أرواح الركاب، لذا لابد أن تكون نسبة الخطأ "زيرو".. هكذا وصفة جدية عملها.
قالت إن هناك كشوفات على الطائرة من قبل المهندسين، قد يستغرق يومين وآخر شهر داخل الهنجر فهناك من الأجزاء المعقدة داخل جسم الطائرة، وبعد الانتهاء من الصيانة وتم الامضاء يتم استخراج تقرير نهائي لدخولها الخدمة، مُشيره أيضا إلى الفحصوات الدورية حسب عدد الساعات والأميال فكل جزء بالطائرة له قصة وفلسفة مختلفة يكون مفتاحها لدى المهندس، فضلا عن الفحص قبل كل رحلة للاطمئنان على السلامة الفنية للطائرة.
وأشارت أنه لدى كل شركة طيران فريق غير مهندسي الصيانة يتابع حالة أجزاء الطائرة ويفحصها ويصدر قرار بإدخالها الصيانة، وبناء عليه يقوم مهندسي الصيانة بتنفيذ سياسة الشركة المصنعة سواء بوينج أو إيرباص، واعتبرت أن منطقة العجل والمحرك في الطائرة من الأجزاء التي لا تحتمل الخطأ يتم اتخاذ قرار بتجديدها على الفور.
وتؤكد "كبير مهندسي صيانة الطائرات"، أن نحو 99% من مشاكل الطائرات يستطيع المهندس حلها والتعامل معها برجوعه إلى الأوراق الخاصة بالطائرة والتي تعود إلى الشركة المُصنعة، مؤكده أن مصر لديها أقوى مهندسين طيارين من ناحية العلم والأداء المنضبط، فضلا عن هناجر الصيانة المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، حيث أنها تدربت على طرازات البوينج خارج البلاد، وتعي تماما مدى جاهزية معدات وأجهزة الصيانة لدينا، فضلا عن أنها دربت العديد من المهندسين العرب والأفارقة تخصص "هيكل ومحرك" بالتواجد في القاهرة أو السفر في بعثات برفقة مهندسي صيانة مصريين.
"أماني النجار" ليست السيدة الوحيدة التي درست هندسة الطائرات، ولكنها التي انفردت بالعمل الفني به، فالجميع يهربن إلى الأعمال الإدارية، أو يقفن في منتصف الطريق قبل اقتناص الفرص الثمينة، هي واصلت حتى أصبحت كبير مهندسي صيانة طائرات، ومدرس معتمد من سلطة الطيران المدني لتدريب المهندسين وممتحن لهم على طرازات البوينج والإيرباص الحاصلة على إجازة هندسية بهم منذ قرابة 14 عاما.