لا أنوي الاستقالة.. 80 آلف إسرائيلي يتظاهرون ضد نيتنياهو



خرج آلاف الإسرائيليين، امس السبت في تظاهرات كبيرة إحتجاجا على منح رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، حصانة من المحاكمة.



ووفقا لما نشرته وكالة رويترز الأمريكية، شارك نحو 80 ألفا في تلك التظاهرات التي تندد بتلك الحصانة التي يسعي إليها رئيس الوزراء والتي تحد من دور المحكمة العليا.



جدير بالذكر أن المدعي العام الإسرائيلي إعتزم اتهام نيتنياهو بالاحتيال والرشوة، في ثلاث قضايا فساد، وذلك قبل أن يفوز بولايته الخامسة للمنصب.



نفي نيتنياهو إرتكاب أي مخالفات موضحا أنها محاولة لتشويهه سياسيا وأنه لا ينتوي الإستقالة حتي لو وجهت إليه تلك الإتهامات.

