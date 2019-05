أبرزها نهائي الكونفيدرالية .. مباريات اليوم الأحد 26-5-2019 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد 26-5-2019 إلى القارة السمراء حيث تقام مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، كما يلعب فريق يوفنتوس الإيطالي أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي.



ونستعرض مباريات اليوم الاحد 26-5-2019 والقنوات الناقلة :



بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

المكسيك vs اليابان .. 3:30 عصرا

السنغال vs كولومبيا .. 6 مساءا

الإكوادور vs إيطاليا .. 6 مساءا

بولندا vs بولينيسيا الفرنسية - تاهيتي .. 8:30 مساءا



الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك - مصر vs نهضة بركان - المغرب .. 10 مساءا .. علي قناة beIN SPORTS HD 1 ،time sport



الدوري الايطالي

تورينو vs لاتسيو ..الساعة 3 عصرا .. قناة beIN SPORTS HD 4

سامبدوريا vs يوفنتوس..6 مساءا .. قناة beIN SPORTS HD 4

فيورنتينا vs جنوى .. 8:30 مساءا .. beIN SPORTS HD 10

أتلانتا vs ساسولو ..8:30 مساءا .. beIN SPORTS HD 3

انتر ميلان vs إمبولي .. 8:30 مساءا .. beIN SPORTS HD 4

روما vs بارما .. 8:30 مساءا .. beIN SPORTS HD 2

سبال vs ميلان..8:30 مساءا .. beIN SPORTS HD 5

كالياري vs أودينيزي .. 8:30 مساءا ..beIN SPORTS HD 13 EN