الصحف السعودية: السيسي يتعهد بتعزيز التعاون والشراكة الأفريقية.. ولي العهد إثراء الشأن الثقافي داخل المملكة.. العالم ينتفض ضد الإرهاب

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ركَّزت الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الموافق 26 مايو 2019 على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.





ومن صحيفة «الشرق الأوسط» تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على «تعزيز التعاون والشراكة الأفريقية»، معتبرا أن القارة السمراء «تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063».





وأضاف السيسي، خلال كلمته، أمس، بمناسبة يوم أفريقيا، أنه «من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الأفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يسهم في ربط الاندماج الأفريقي»، لافتًا إلى أنه «بالتوازي مع تلك الجهود يتعين علينا أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية».





وأوضح السيسي أن «يوم أفريقيا» يواكب «الذكرى التاريخية التي شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي دشنت عهدًا جديدًا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول قارتنا الغالية»، وقال: «في مثل هذا اليوم منذ 56 عامًا قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الأفريقي ووضع لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري وشيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار».





ولفت إلى أنه «يومًا بعد يوم تزداد فاعلية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها»، ودعا إلى «الاستفادة من قدرات القطاع الخاص إلى جانب جهود الحكومات الأفريقية، وذلك لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية بما يسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الأفريقية».





وأشاد السيسي بوجه خاص بالاستعدادات الأفريقية الجارية لتفعيل «اتفاقية التجارة الحرة القارية والاحتفال بدخولها حيز النفاذ في القمة الأفريقية الاستثنائية المقررة في يونيو المقبل بجمهورية النيجر».





وشدد الرئيس على ضرورة السعي نحو «تطوير ثرواتنا البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر، والاطلاع بمهامه في قيادة مستقبل أفريقيا، فضلًا عن تعزيز دور المرأة الأفريقية، القلب النابض لمجتمعاتها ونبراس تحولها الاقتصادي واستقرارها، بالإضافة إلى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخًا للهوية الأفريقية وإعلاء لمبادئ التضامن الأفريقي».





ونوه بأن القارة الأفريقية «منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية في بناء أفريقيا المستقبل، وذلك في إطار تعاوني وشركات مستدامة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل وتسهم في تعزيز استقرار وازدهار عالمنا وإثراء التجربة الإنسانية».





وفي السياق ذاته، أناب السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، «للمشاركة في مراسم حفل تنصيب سيريل رامافوزا رئيسًا لجنوب أفريقيا».





من جهتها، أكدت «الخارجية»، أمس، أن القاهرة «تسعى إلى تقديم إسهامها يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولًا إلى توفير مُستقبل أفضل لأفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلًا عن تمكين الشباب الأفريقي، وتحسين الخدمات الصحية في أفريقيا».





وأوضحت أن مصر أطلقت مبادرات عدة لتعزيز مجال تمكين الشباب، باعتبارهم من أهم ثروات وإمكانات القارة الأفريقية، ومنها «منحة ناصر للقيادة الأفريقية» لـ100 شاب أفريقي والمقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو المقبل بالقاهرة، في إطار مُبادرة مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لتأهيل مليون شاب أفريقي بحلول عام 2021.





وعلى الشأن السعودي، قالت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (تطوير الشأن الثقافي) : تؤمن القيادة الرشيدة بالأهمية المحورية للقطاع الثقافي في المملكة، ودوره في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن دوره في تحسين جودة الحياة، وحفظ الهوية والتاريخ، وترسيخ التنوع الحضاري الغني، الذي تتميز به المملكة، يضاف إلى ذلك، إسهامات المملكة في مد جسور التواصل المعرفي والإنساني مع الحضارات والدول الأخرى.





واضافت : لم يكن غريبًا أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في محافظة جدة البلد، مجموعة من المثقفين السعوديين، ليستمع سموه إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم المتنوعة، في سبل إثراء الشأن الثقافي داخل المجتمع، هذا اللقاء يأتي إيمانًا من سموه، بأن الاهتمام بتطوير الثقافة، لا يقل أهمية ومكانة عن تطوير الشأن الاقتصادي والتنموي، وأنه لا فائدة لمجتمع متطور «اقتصاديًا»، وهو يفتقد إلى عناصر الثقافة التي تغذي روحه، وتجعله قادرًا على تعزيز إنجازاته الأخرى والمحافظة عليها.





وبينت أنه منذ عقود مضت، أن الثقافة في المملكة، تلقى اهتمامًا رسميًا كبيرًا من مؤسسات الدولة، واليوم يزداد ويتضاعف هذا الاهتمام، على أعلى المستويات، من منظور مؤسساتي، وبرامج مستقبلية، وميزانيات ضخمة، جاءت بها رؤية 2030 التي منحت القطاع الثقافي في المملكة، نصيبًا وافرًا جدًا من الاهتمام والعناية والتخطيط، وهو ما يضمن إيجاد مجتمع متنوع المشارب الثقافية، التي تنعكس إيجابًا على سلوك الفرد وأسلوب تعامله مع المحيطين من حوله.





وأشارت إلى أن العناية بالشأن الثقافي بالمملكة.. أمر متواصل ومستمر، لم ينقطع يومًا، فبالأمس البعيد، وفي إطار رؤية 2030، أعلنت وزارة الثقافة عن استراتيجيتها العامة، التي تضمّنت 27 مبادرة، ووعدت بأنه سيكون لها دور كبير في تحقيق رؤية 2030، حيث ستقود جهود تنمية القطاعات الثقافية والفنية في المملكة، بما يثري نمط حياة الفرد ويشجّع على التعبير والحوار الثقافي، ويبقى الجميل والرائع اليوم أن تطوير الشأن الثقافي في المملكة لا يستهدف الصفوة المثقفة، وإنما يستهدف جميع أطياف المجتمع وجميع الأعمار، بهدف بناء قطاع ثقافي مزدهر، وتوفير بيئة تشجع المبدعين والموهوبين في كل مناطق المملكة، على العمل والإنتاج، وليس لهذا الاهتمام بالشأن الثقافي، سوى نتيجة واحدة، وهي الحفاظ على الهوية الوطنية المميزة، كمصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا.





قالت صحيفة «عكاظ» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «العالم ضد الإرهاب»: جسدت المحاولات الحثيثة التي يبذلها نظام الملالي في طهران من أجل تدخل القوى الفاعلة وذات المصالح مع إيران لتخفيف لهجة العقاب التي بات يوجهها العالم بقيادة أمريكا ضد محاولات نظام الملالي إثارة الرعب في العالم من خلال امتلاك القوة النووية والسيطرة على المليشيات الإرهابية في العالم وتوجيهها لخدمة تنفيذ الأهداف الإيرانية ضد الدول المستقرة والبلدان الآمنة حالة الهلع التي يعيشها النظام.





وأضافت أنه بعد كم محاولة لتفجير الوضع في منطقة الخليج العربي والتلويح بتفخيخ طرق الملاحة العالمية والتي تعني الكثير بالنسبة لتدفق النفط إلى دول العالم وبعد توجيه العملاء لإثارة الأهداف الإستراتيجية في المملكة والشقيقة الإمارات ها هم الآن يواصلون مسلسل الخداع وقلب الآية من خلال استجداء الأطراف المحايدة لتبني موقفهم وإعطائهم فرصا أخرى للتحايل واللعب من جديد على ورقة التفاهمات الودية.





ورأت أن العالم قد استوعب مكر القيادة الإيرانية منذ الاتفاق النووي الذي عقد في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما واكتشف الجميع بأنه لم يكن سوى محاولة لجس النبض وامتصاص الصدمات من أجل تمرير مشروعهم النووي بصمت، ولأن الدرس كان بليغا فلن يتكرر وصار العالم بأجمعه الآن ضد نظام الملالي.





كما تنوعت الأخبار التي تناولتها الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد واحتلت رئيسيتها، ومنها:





- خادم الحرمين في مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

- ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند

- المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

- الأمم المتحدة تصادق على أربعة قرارات قدمتها المملكة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

- قاصدو المسجد الحرام يتوافدون في أول ليالي العشر الأواخر من رمضان

- 10 الآف مستفيد من مبادرة «سند محمد بن سلمان» للزواج

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- أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة الوجه

- نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع

- رئيس المجلس الانتقالي السوداني: لن نقيم أي علاقات مع أي دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج العربي

- السيول تكشف جزيرة من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بالبقع

- ترمب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده