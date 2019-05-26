أسطورة مغربية.. مروان الشماخ يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم المغربي مروان الشماخ، لاعب فريق أرسنال السابق، اليوم، الأحد، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا بعد أن وصل إلى سن الـ35 عاما.



وقال الشماخ، في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" الناطقة بالفرنسية: "لقد ابتعدت عن كرة القدم آخر عامين من أجل التقرب من عائلتي، والآن أعلن ابتعادي عنها نهائيًا".



وأضاف: "لا أفكر في العودة إلى مجال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، سواء كمستشار أو مدرب".



ولعب الشماخ للعديد للأندية الأوروبية أبرزها أرسنال وبوردو ووست بروميتش، كما خاض 21 مباراة بقميص منتخب المغرب سجل خلالها 5 أهداف.