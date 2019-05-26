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فن

إيساف: جذبني مسلسل زلزال خاصة المشاهد بين محمد رمضان وماجد المصري

الأحد 26/مايو/2019 - 08:51 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشف الفنان إيساف عن إعجابه بمسلسل زلزال الذي يخوض من خلاله محمد رمضان السباق الدرامي الحالي.

وأكد إيساف في تصريح خاص غلى صدى البلد، أن هذا العمل يتابعه قائلا: "أكثر ما جذبني بالمسلسل المشاهد التي تجمع بين محمد رمضان وماجد المصري، فادائهما رائع".

يشارك في بطولة مسلسل زلزال نخبة كبيرة من النجوم منهم حلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنى والعمل من إخراج إبراهيم فخر.

من ناحية أخرى، يستعد إيساف لإحياء عدد من الحفلات بعد انتهاء شهر رمضان الكريم كما يستعد لإطلاق أغنية جديدة.

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