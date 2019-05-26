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أخبار العالم

المرصد السوري: 600 غارة جوية على بلدة كفر نبودة شمال غرب حماة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:59 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أعلن المرصد السوري اليوم الأحد أن قوات النظام السوري شنت 600 غارة جوية على بلدة كفرنبودة شمال غرب مدينة حماة لاستعادة المنطقة من يد المجموعات المسلحة وفصائل المعارضة.

وذكر المرصد، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، أن قوات النظام كثفت غاراتها لمعاودة السيطرة على البلدة الاستراتيجية، عبر هجمات متجددة، بتمهيد من القصف الجوي من قبل قوات النظام والطائرات الحربية والمروحية، وبلغ 600 ضربة جوية وبرية.

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها من جهة أخرى، في ريف حماة الشمالي ، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق محيطة لاتفاق هدنة "روسية - تركية".

وحذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن من خطر حدوث "كارثة إنسانية" في إدلب، إذا تواصلت أعمال القتال.

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